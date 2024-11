Sport.quotidiano.net - Pugilato, la serata della Pratese con i Regionali. Commozione nel ricordo di Bonacchi

Prato, 12 novembre 2024 – Siamo giunti al termine dei campionatitoscani élite prima serie, organizzati dalla Pugilistica, per la prima volta a Prato, al centro Nesti di Bagnolo. Ladi boxePugilisticaUnadi festa per la boxeche però è stata funestata dalla tragica e prematura scomparsa di un grande amicoPugilisticae grande appassionato di, Gianluca, ricordato con un grande applauso. Sul ring sono state giornate intense di boxe con sfide avvincenti e coinvolgenti, contornate da un numeroso e caloroso pubblico. Sono però risultati molto indigesti ai padroni di casa i verdetti per i due pugili pratesi in gara, Skuqi e Dolente, che perdono entrambi ai punti.