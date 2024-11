Tuttivip.it - “Perché la sta illudendo”. Grande Fratello, brutte cose su Lorenzo: “Lei, poverina, non se lo merita”

Leggi l'articolo completo su Tuttivip.it

A Pomeriggio Cinque, i riflettori si sono accesi sul rapporto complesso traSpolverato ed Helena Prestes e sul confronto che i due hanno avuto nella Casa del. Tornati in diretta, la conduttrice ha subito chiesto un’opinione a Stefania Orlando, nota per il suo modo schietto e diretto. Dopo aver già espresso critiche alla coppia Shaila-, la Orlando non si è tirata indietro nel dare un giudizio anche su questa nuova dinamica.Secondo Stefania,starebbe giocando con i sentimenti di Helena, facendole credere in una relazione che in realtà non ha intenzione di coltivare. “si è illusa all’inizio, ma lui l’ha illusa e continua ad illuderla”, ha dichiarato l’opinionista, sottolineando come il comportamento disembri orientato a soddisfare solo il proprio ego, senza considerazione per i sentimenti di Helena.