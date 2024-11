Lanazione.it - Per ricordare i caduti di Nassirya i carabinieri spezzini incontrano gli studenti

La Spezia, 12 novembre 2024 - Il 12 novembre è un giorno particolarmente sentito dai militari dell’Arma, in quanto ricorre quest’anno il ventunesimo anniversario della terribile strage di, in Iraq, nella quale persero la vita 19 cittadini italiani, 17 militari (tra i quali 12) e due civili impegnati nella cosiddetta 'Operazione Antica Babilonia' (fra loro l’ex comandante del Nas di Livorno, il sottotenente Enzo Fregosi, originario della Spezia). “Come avviene ogni anno, l’Arma dei, anche per l’anno scolastico in corso – informano dal Comando provinciale – sta fornendo il proprio contributo alla formazione della cultura della legalità, attraverso incontri didattici negli istituti scolastici”. Il comandante provinciale deicolonnello Vincenzo Giglio, insieme al maggiore Marco Di Iesu ed al maresciallo maggiore Giuseppe Cristiano, hanno tenuto un incontro con le classi terze e quarte dell’istituto Cardarelli, a cui hanno preso parte circa 160 alunni.