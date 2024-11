Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno dei Gemelli | 12 novembre 2024

di(12): leper ildei– Siete deldeie volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 12, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:Amore: Le emozionipotrebbero essere un po’ altalenanti, ma non è nulla di cui preoccuparsi. Se sei in coppia, potresti sentire il bisogno di maggiore comunicazione o di trovare un modo per riequilibrare la relazione. Le piccole incomprensioni potrebbero emergere, ma con il dialogo e la comprensione tutto si risolverà rapidamente. Per i single, potresti essere particolarmente magnetico e affascinante, ma cerca di non correre troppo per evitare di prendere decisioni affrettate.