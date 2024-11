Non si possono imporre limiti di emissioni alle compagnie | la Corte d’Appello dell’Aia ribalta la storica sentenza su Shell

Leggi l'articolo completo su Open.online

ha vinto l’appello contro la decisione del tribunale olandese che nel 2021 le aveva ordinato di ridurre drasticamente le proprie: del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Era la primaal mondo di questo tipo, con la qualeveniva considerata responsabile delle proprie, e di quelle dei propri fornitori ed acquirenti, che avrebbero dovuto rispettare idell’Accordo di Parigi del 2015. Ma nella mattinata di oggi, martedì 12 novembre, laha stabilito che la compagnia non può sottostare a un limite specifico, pur riconoscendo che la essa ha una «responsabilità speciale» che la deve portare a ridurre le propriedi gas serra. Mentre a Baku i Paesi dell’Onu sono nella Cop29, il direttore finanziario di, Wael Sawan, ha accolto con favore la decisione del tribunale affermando che «è quella giusta per la transizione ecologica globale, per i Paesi Bassi e per la nostra compagnia».