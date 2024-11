Sport.quotidiano.net - Nazionale, Comuzzo: “La convocazione è un sogno che si realizza. Fiorentina? L'unione è la nostra forza”

Firenze, 12 novembre 2024 - Protagonista assoluto della giornata a Coverciano, Pietroha tenuto anche la conferenza stampa dal ritiro azzurro. Il centrale dellaha parlato di sogni e speranze, ma anche di un presente importantissimo con la squadra di Palladino. Qual è ilora che è qui e come ha festeggiato? “Da bambino, quando inizi a giocare a calcio e sogni la, aspiri a essere come quei campioni e a raggiungere Coverciano. Entrare qui è unche si. Non ho festeggiato ancora, lo farò con la mia famiglia, siamo persone riservate“. Che tipo di difensore la rappresenta? Come Vierchowod o qualcun altro? “Mi sento sicuro nella marcatura e mi esalto nel duello. Tecnicamente voglio migliorarmi nella costruzione, ispirandomi anche a Bastoni e Calafiori, cercando di ridurre le mie lacune più evidenti“.