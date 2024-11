Ilfattoquotidiano.it - Musk attacca la magistratura italiana sull’Albania. “Questi giudici devono andarsene”, twitta il braccio destro di Trump

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“These judges need to go“,. E’ il tweet che Elondedica ai magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Roma che ieri hanno liberato anche gli ultimi sette migranti trattenuti in Albania rinviando laone alla Corte di giustizia europea per dubbia compatibilità tra l’ultimo decreto del governo e le norme Ue. Decisione che ha bloccando per la seconda volta i piani di Giorgia Meloni che adesso incassa il tweet dell’amico, in un rapporto che la vittoria di Donaldrilancia.Nonostante la certezza di ripetere esattamente lo stesso copione, altri rinvii e migranti portati in pochi giorni, il governo ha annunciato di voler continuare a trasferire migranti nei centri albanesi. L’obiettivo, a questo punto, non può che essere la scontro con la, continuare a lamentarsi dei “comunisti” che boicottano il governo.