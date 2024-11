Lanotiziagiornale.it - Musk all’attacco dei giudici: Salvini esulta, la destra tace

Per qualcuno si tratta di un’ingerenza fuori luogo. Per altri solo di un commento da privato cittadino. Ma le parole di Elon, che ha attaccato iitaliani che hanno deciso di rinviare alla Corte europea la questione riguardante i sette migranti nei centri in Albania e che sono stati rispediti in Italia, potrebbero avere anche qualche motivazione in più. Economiche, sicuramente, considerando gli interessi che l’imprenditore oggi vicino a Donald Trump potrebbe avere in Italia. E anche politiche, se pensiamo appunto al suo ruolo nella campagna presidenziale Usa., sul suo social X, ha scritto “questidevono andarsene”, riferendosi proprio al tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento in Albania. Una presa di posizione a difesa del governo Meloni che va di pari passo con quella in favore di Matteodopo la richiesta di condanna per il processo Open Arms.