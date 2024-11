Lanazione.it - Moda, c’è uno spiraglio. Apertura del Governo

L’c’è. Ci sarà molta strada da fare, ma ilsi è impegnato a recepire le istanze delle associazioni di categoria per frenare la crisi del comparto. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto ieri sera in Palazzo del Podestà tra sindaci, categorie economiche, imprese e. A fare da trait d’union, la parlamentare aretina Tiziana Nisini. Presente, oltre al sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, anche il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni. "L’delè a estendere la cassa integrazione anche al 2025 - ha spiegato a margine dell’incontro il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - mentre l’aspetto più complesso riguarda il sostegno delle banche alle imprese, per il quale il sottosegretario Freni si è preso l’impegno di discuterne.