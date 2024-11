Lotta all’evasione fiscale la Fiumicino Tributi mette in campo 12 nuovi agenti accertatori

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 novembre 2024 – Si rafforza ulteriormente lamessa indalla, grazie a 12 nuove figure in grado di accertare, rilevare e verbalizzare le violazioni in materia tributaria. Si tratta di personale dellache, dopo aver seguito un apposito corso di preparazione e qualificazione, ha superato un esame di idoneità.La nomina diè arrivata con una determina, a firma del dirigente dell’Area Bilancio del Comune di, che darà ulteriore impulso all’attività di supporto per il contrastoe a rendere più efficaci ed efficienti i processi che governano le azioni di riscossione delle entrate locali.Glisono stati forniti di mezzi e strumenti idonei a svolgere il proprio servizio per il Comune di: telelaser, tablet e pettorine di riconoscimento.