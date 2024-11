Iltempo.it - La sinistra è vittima della sindrome dell'Iowa

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Scena prima: martedìsettimana scorsa a Bruxelles. Mancano poche ore alla chiusura dei seggi per le elezioni americane e buona parte del villaggio "europeo" (che tifa contro Donald Trump) viene colto da un fremito di entusiasmo. Un sondaggio'ultima ora dice che Kamala Harris è in vantaggio nello stato, dove raccoglierebbe il 47% dei consensi contro il 44%'avversario. Scatta l'entusiasmo anche tra le agenzie di stampa italiane, che arrivano a titolare «capovolgimento nello stato considerato rosso». Scena seconda: arrivano i risultati definitivi per lo statoe Donald Trump stacca l'avversaria di 13,3 punti percentuali (56 contro 42,7), aggiudicandosi agevolmente i sei voti disponibili, vincendo in oltre 50e conteeo Stato contro le cinquevice di Joe Biden.