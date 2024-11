Ilrestodelcarlino.it - La Samb non vince ma convince. E rimette Zoboletti nel motore

Il pareggio di Chieti riconsegna al campionato unasempre più protagonista. Un’altra eccellente prestazione dell’undici di Ottavio Palladini cui è mancato solo il gol. Uno lo aveva realizzato ma è stato annullato per posizione di offside di Battista. Diverse le occasioni da rete create con un’evidente superiorità tecnica rispetto al quotato avversario. Senza dimenticare gli episodi che hanno visto protagonista Eusepi per ben due volte messo giù in area al momento di battere a rete. Due rigori solari su cui l’arbitro David Kovacevic di Arco Riva ha lasciato correre. Un bravo va anche al giovane portiere Orsini autore di interventi decisivi nel secondo tempo, quando il match si è fatto più equilibrato. I rossoblù hanno dimostrato di possedere un’ottima tenuta mentale ma anche un’impostazione tattica di prim’ordine.