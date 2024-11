Agi.it - La giungla del mercato on line per le sigarette elettroniche

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - I rivenditori onditendono a non rispettare le normative sulla vendita, volte a impedire l'acquisto di prodotti da svapo da parte di minori. A lanciare l'allarme uno studio, pubblicato sul 'Journal of American Medical Association', condotto dagli scienziati della Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science presso l'Università della California di San Diego. Il team, guidato da Eric Leas, ha coinvolto 16 persone, chiedendo loro di acquistare onprodotti per lo svapo aromatizzati, selezionando la consegna a casa, nella contea di San Diego. In totale, sono state esaminate 156 transazioni, di queste il 73 per cento è stato elaborato e il 67 per cento è stato consegnato. Il 21 marzo 2024, spiegano gli esperti, sono state emanate restrizioni alla vendita di tabacco aromatizzato in otto stati degli Stati Uniti e 392 città o contee.