Quotidiano.net - La galassia rossa. Dai collettivi agli antagonisti. Con la carica degli anarchici

Milleduecentoe duecento, sabato pomeriggio, hanno rappresentato il fronte ‘antifascista militante’ sceso in piazza a Bologna per ostacolare e contestare la manifestazione organizzata dalla Rete dei Patrioti in centro, alla presenza di diverse realtà dell’estrema destra, tra cui anche esponenti di CasaPound. Tra le filache in Montagnola hannoto, in duecento, una squadra del Reparto mobile sola a presidio del parco (dieci agenti in tutto) c’erano i soliti volti della contestazione bolognese. C’erano gli universitari del Cua, che in questi anni si sono distinti per campagne per l’abitare e per l’ambiente, ma più in generale contro il governo in ogni sua estensione (sono del Cua i ragazzi indagati per aver appeso a testa in giù un fantoccio con le fattezze della premier Giorgia Meloni); c’erano i colleghi di Cambiare Rotta e di Làbas, collettivo rappresentato anche in consiglio comunale nella sua estensione amministrativa, Coalizione Civica, che esprime anche la vice sindaca Emily Clancy (che, sabato, ha fatto capolino al corteo suscitando polemiche); c’era qualche rappresentanza dei Giovani palestinesi, bandiere alla mano; c’erano i sindacati di base e gli attivisti di Plat, come gli studenti del Cua estensione del centro sociale Crash.