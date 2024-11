Ilrestodelcarlino.it - Jesi, sorvegliato speciale viola l'obbligo di dimora: denunciato due volte in 24 ore

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 12 novembre 2024 – Ha l’di soggiorno nelle ore notturne, ma per duei poliziotti non lo trovano in casa: doppia denuncia per un 33enne marocchino. Dovrà rispondere del reato di inosservanza della sorveglianzadi pubblica sicurezza condi soggiorno Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio dello scorso weekend, intorno all’una e 40, personale delle volanti ha raggiunto il domicilio delcondi soggiorno, con la prescrizione di permanere in casa dalle 22.30 sino alle 07 del mattino. Dopo aver citofonato, gli agenti sono stati accolti dal fratello delil quale riferiva che lo stesso non aveva fatto rientro in abitazione. Contattato sull’utenza cellulare, all’1.45 l’uomo sosteneva di trovarsi al pronto soccorso per un malore.