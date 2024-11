Calciomercato.it - Inter, scelto l’erede di Thuram: servono 100 milioni di euro

I nerazzurri ragionano su come sostituire l’attaccante francese in caso di partenza: ecco il possibile rimpiazzo, operazione molto costosaE’ uno degli uomini copertina dell’, un’altra grande intuizione di Beppe Marotta che lo scorso anno lo ha prelevato a parametro zero, ottenendone subito un rendimento di altissimo livello, quasi devastante. Marcusha avuto un ruolo importantissimo nella vittoria dell’ultimo scudetto e oggi e uno dei giocatori chiave della squadra.di100di– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nella primissima parte di campionato, ci ha pensato lui a sopperire alla media gol di Lautaro Martinez un po’ crollato rispetto allo scorso anno. Adesso, anche lui non segna da un po’, ma la sua presenza si fa sempre sentire.