Unlimitednews.it - Fondazione Cariparma, stanziamento record per i bandi 2024

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Innovativi, sfidanti, generativi e da oggi rafforzati da un ulterioredi oltre 2 milioni di euro. Idi, presentati a inizio anno, hanno rappresentato non solo per lama per tutti i suoi beneficiari e stakeholder una vera e propria sfida. Un’innovazione accolta a braccia aperte dal territorio che ha correttamente interpretato gli obiettivi dei nuovilanciati, proponendo numerosissimi progetti per la comunità, ai quali il nuovo Consiglio di Amministrazione diha fatto fronte deliberando 2 milioni in più rispetto alloiniziale di 15 milioni e arrivando ad undidi circa 17.316.000 euro.In un’epoca complessa come quella che stiamo attraversando, l’esigenza è di accompagnare, in modo minuzioso e quotidiano, le trasformazioni, i mutamenti sociali ed economici in atto, per scongiurare il rischio di un impoverimento complessivo.