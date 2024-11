Ilnapolista.it - De Laurentiis era al corrente della rabbia di Conte, lui però ha scelto il profilo basso

Deera aldi, luihail.A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica, a firma Marco Azzi.Che scrive:diera alanche Aurelio De, che questa volta hailed è volato senza prendere alcuna posizione ufficiale a Los Angeles, dove è rimasto in silenzio pure dopo la partita contro l’Inter. Ecco perché a San Siro il tecnico ha deciso di fare da sé, nonostante lo scampato pericolo per il provvidenziale errore dal dischetto di Calhanoglu.(..) Di sicuro non sono arrivate al “capo” degli arbitri proteste ufficiali da parte del club azzurro, con Deche continua a non prendere posizione e a rimanere defilato. Il presidente ha del resto fatto un passo indietro e sta seguendo senza interferire tutte le vicende che riguardano il settore tecnico, al nettosua recente puntualizzazione sugli obiettivi stagionali.