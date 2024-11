Lopinionista.it - Cultura digitale, arriva Medioera 2024 a Viterbo e Zagarolo

La quindicesima edizione del Festival dellasbarcherà adal 14 al 16 novembre e adal 21 al 22 novembreUno specchio della nostra epoca, uno sguardo analitico della nostra società, un racconto sincero della contemporaneità, attraverso le voci di chi ogni giorno vive il tempo presente in prima linea. Con questi presupposti, sbarca adal 14 al 16 novembre e adal 21 al 22 novembre, il festival della, giunto quest’anno alla quindicesima edizione.Nei due fine settimana, si succederanno ritmicamente sul palco professionisti, artisti, ideatori, ma anche accademici e decisori politici, i quali dialogheranno con il pubblico. Protagoniste principali saranno le giovani voci, in particolari femminili, presenti sia come relatrici che nell’organizzazione, che condivideranno esperienze, intuizioni e visioni sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea e sul rinnovato modo di percepire il mondo.