Crisi Fortitudo. Cagnardi e Sabatini, tra dubbi e infortuni

Sarebbe stato necessario di un momento di riflessione per fare il punto della situazione, guardarsi dentro e capire cosa c’è che non va. Il bilancio al momento è negativo e questo porta a cercare di capire cosa non va, cosa c’è da migliorare e dove si deve andare a farlo per superare una situazione figlia di un calendario non facile, e di una sequenza di assenze die assenze che ha falcidiato lain questo avvio. Coachè stato chiaro nel post partita "Mi sento in discussione perché fa parte del mio lavoro, è giusto dopo due sconfitte così che io mi faccia delle domande, ma per il mio modo di lavorare devo cercare subito risposte". Parole che testimoniano la grande onestà intellettuale di un allenatore che non è e non può essere contento di quello sta facendo la squadra.