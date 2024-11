Ilrestodelcarlino.it - Controlli carabinieri, una coppia di amici trovati con la droga

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Raffica di: beccati daiin centro storico due26enni, ragazzo e ragazza con hashish e marijuana. Lui viene denunciato a piede libero, lei segnalata come assuntore di stupefacenti. E’ avvenuto venerdì pomeriggio quando i due non sono sfuggiti al controllo deidell’nucleo operativo Aliquota Radiomobile. Lui 26enne, residente nel maceratese è stato denunciato per detenzione illecita: aveva 39 grammi tra marijuana e hashish, sostanze, queste, che sono state sottoposte a sequestro. Segnalata invece al prefetto, la sua amia coetanea, trovata con 0.87 grammi di hashish e di uno spinello con la stessa sostanza (uso personale). Il bilancio deidella compagnia di Jesi è di tre denunce e due segnalazioni. I militari della stazione di Jesi hanno segnalato al prefetto un 19enne, anch’egli sorpreso nella tarda serata di venerdì con 0,51 grammi di hashish, detenuti per uso personale.