Lettera43.it - Chi è Salvatore Luongo, il nuovo comandante generale dei Carabinieri

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina dicomedei. Il suo era il profilo su cui puntava il ministro della Difesa Guido Crosetto, di cui in passatoè stato capo ufficio legislativo. Dalla Nunziatella di Napoli al Quirinale, ecco chi è il successore di Teo Luzi.Ha alle spalle studi giuridici e strategiciNato a Napoli il 6 giugno 1962, ha intrapreso la carriera militare nel 1977 frequentando i corsi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazionedi Roma. Laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha conseguito i master in Studi internazionali strategico-militari e Scienze strategiche. Dopo le prime esperienze dadi plotone dell’ottavo battaglione a Roma e della sezione Infortunistica del nucleo radiomobile della legione sempre a Roma, ha ricoperto gli incarichi didelle compagnie di Taurianova, Roma Casilina e Roma Trastevere.