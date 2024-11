Scuolalink.it - Catania: scuole chiuse il 13 Novembre 2024 per allerta meteo

Domani, 13, tutte lediresterannoa causa di un’di livello arancione, diramata dalla Protezione Civile per rischio di forti temporali, venti intensi e possibili allagamenti. Questa decisione è stata presa dal sindaco Enrico Trantino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e della cittadinanza. Il provvedimento si applica a tutte ledi ogni ordine e grado, incluse quelle pubbliche e private, in linea con quanto disposto anche in altre città siciliane come Acireale, Aci Sant’Antonio e Mascali, colpite dallo stesso avviso di criticitàLa situazioneattesa e le precauzioni suggerite Secondo le previsioni della Protezione Civile, il maltempo che interesseràe la Sicilia orientale potrebbe comportare intensi temporali, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte.