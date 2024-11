Primacampania.it - Camorra: i Carabinieri sventano traffico droga tra Spagna e Napoli, 33 arresti

– Una vasta operazione anti, condotta daidel Nucleo Investigativo dicon la collaborazione della D.C.S.A. (Direzione Centrale per i Servizi Anti) e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha portato questa mattina all’arresto di 33 persone tra, la sua provincia e il territorio spagnolo.L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), riguarda soggetti gravemente indiziati di far parte, a vario titolo, di un’organizzazione criminale dedita aldi stupefacenti. Tra le accuse mosse, l’associazione per delinquere finalizzata aldi, aggravata dall’essere composta da oltre dieci persone, dalla disponibilità di armi e dall’aver favorito il clan camorristico degli “Amato-Pagano”, meglio noti come “scissionisti”, attivi nel quartiere Scampia die nei comuni di Melito die Mugnano di, con base logistica a Gricignano d’Aversa (Caserta).