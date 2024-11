Lapresse.it - Bonus Natale, come funziona e chi può fare domanda

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno almeno un figlio o una figlia a carico, e che soddisfano gli altri requisiti richiesti per poter richiedere il2024, devono presentareal proprio datore di lavoro per ottenere il contributo in busta paga. Ecco alcune delle regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate per capire chi puòrichiesta, e. A QUESTO LINK è possibile leggere la circolare dell’Agenzia delle Entrate.A chi spetta ilTre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art.