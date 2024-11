Dilei.it - Belen su Stefano De Martino: “Quella crisi superata. Il mio fisico? È cambiato”

Rodriguez è pronta a tornare in tv: a breve condurrà su Real Time Amore alla prova-Ladel settimo anno. Un format incentrato sull’amore e sulle relazioni, un mondo che la soubrette conosce bene. Belù è innamorata dell’amore, ha sempre vissuto rapporti intensi e allo stesso tempo tormentati. Uno su tutti? Ovviamente quello con l’ex maritoDe, durato oltre un decennio tra riavvicinamenti e allontanamenti. Oggi i due hanno ritrovato un equilibrio per il bene del figlio Santiago e secondo qualcuno un giorno riusciranno a tornare insieme. Anche perché non hanno mai chiesto il divorzio e nessuno dei due si è mai rifatto davvero una vita.Le ultime dichiarazioni diRodriguez suDeRodriguez ha cominciato la promozione del nuovo programma Amore alla prova-Ladel settimo anno e, di fronte ad un format incentrato su coppie in, inevitabilmente le sue interviste hanno toccato anche la sfera privata, a cominciare dal lungo matrimonio, ormai finito, con l’attuale conduttore di Affari Tuoi,De