BarBozza – Roma

Via Giulio Rocco, 27 – 00154Telefono: 348/8970047Sito Internet:Tipologia: enoteca con cucinaPrezzi: piatti 6/10€, calici di vino 6/7€Chiusura: DomenicaOFFERTAPiccolo passo in avanti per questa enoteca con cucina che propone solo vini naturali da accompagnare a un limitato e curato elenco di piatti, per lo più freddi, che possono fungere sia da aperitivo che da cena non impegnativa. Il menù si apre con la lista dei vini in mescita – meno di 10 etichette che cambiano di volta in volta – per poi proseguire con i piatti che seguono un andamento stagionale delle materie prime. Per la nostra sosta, come starters, abbiamo scelto uno sfizioso hummus speziato di lenticchie rosse con pomodorini gialli infornati, dal sapore più delicato rispetto a quello preparato con i ceci, e una gustosa melanzana arrosto servita con salsa allo yogurt speziata in modo equilibrato e cipollotto.