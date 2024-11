Gamberorosso.it - Apre la quarta caffetteria italo-brasiliana a Milano: Cafezal si lancia nella pasticceria

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Si inizia a perdere il conto dei progetti dell’ingegnere-torrefattore Carlos Bitencourt. La sua avventura con, torrefazione edi, è iniziata nel 2018, e dopo una serie di successi orail quarto punto vendita a Porta Venezia, con tanto di laboratorio interno dove sviluppare una nuova linea di.L'inarrestabilediche ora conta quattro sediLa scorsa primavera aveva stupito tutti con l’equity crowdfundingto su Mamacrowd che in soli quattro giorni aveva raccolto 650mila euro, superando il suo obiettivo e dimostrando quanto un modello solido di imprenditoria possa farcela anche in un settore complesso come quello della ristorazione. Ora continua a crescere, con laspecialty che aprirà il prossimo 15 novembre, con laboratorio di produzione die panificazione: «Abbiamo comprato delle attrezzature d’avanguardia e vogliamo ampliare la gamma di prodotti, a partire dai lieviti sfogliati fatti da noi, poi le brioche speciali, tutto con il tocco latino che contraddistingue i vari punti» racconta Carlos al Gambero Rosso.