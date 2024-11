Iltempo.it - Antimafia, per la Procura "De Raho sapeva". Lui smentisce: "Il dossierato sono io"

Il pentastellato Federico Cafiero Deera a conoscenza della condotta illegale degli spioni quando era capo dell'. I verticino di "anomalie" nelle attività del finanziere Pasquale Striano già nel 2020 perché ne erano stati informati dall'alloratore aggiunto, Giovanni Russo, con una relazione in cui segnalava presunte interferenze del finanziere addetto al gruppo sos (segnalazioni operazioni sospette) sulle attività di altri gruppi di investigatori. È quanto ha appreso LaPresse su un nuovo documento che ladi Perugia ha depositato - come confermano fonti legali - sui dossieraggi a carico del finanziere e dell'allora sostituto della Dna, Antonio Laudati, in vista dell'udienza al tribunale del riesame di Perugia prevista per oggi. Ora è arrivata la smentita dello stesso De: "Un'agenzia riferisce che ladi Perugia ha depositato all'udienza del Tribunale del riesame nei confronti di Pasquale Striano e Antonio Laudati un documento né firmato né protocollato, attribuito a Giovanni Russo, che farebbe riferimento a condotte anomale e interferenze di Striano.