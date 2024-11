Gaeta.it - Annunciata la cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell’Università Lumsa a Roma

Il prossimo 15 novembre 2024, l'Universitàdidarà il via ufficialmente all'2024-2025 con unasignificativa, aperta alla comunità accademica e al pubblico. Questo evento, che rappresenta un momento importante per l'ateneo, si svolgerà presso l'Aula Magna in Borgo Sant'Angelo 13, alle ore 15.00. Sarà un'occasione per riflettere sugli sviluppi precedenti e guardare al futuro dell'istruzione superiore.Saluti istituzionali e apertura dell'eventoLainizierà con il saluto di benvenuto del Cardinale Giovanni Lajolo, che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione. Il suo discorso rappresenterà un momento di celebrazione e di collegamento con la tradizione dell'ateneo. A seguire, il Professor Francesco Bonini, attuale Rettore, prenderà la parola per presentare la relazione sui risultati e le attività del precedente