Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2024 ore 08:45

DELL’11 NOVEMBREORE 08.35 SARA SPANOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’ INCIDENTE SULL’A1NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONENORD E GUIIDONIA MONTECELIO TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONE NAPOLISULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO VERS OCI SPOSTIAMO SU RACCORDO ANULAREIN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E BUFALOTTA E PIU AVANTI TRA LA CASILINA E APPIAMENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LAFIUMICINO E PROSEGUENDO TRA VI ACASILINA E L’A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DI QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENGIALEMENTRE NEL SENSO OPPOSTO IN DIREZIONE FUORICODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDOINFINE RICORDIAMO CHE E ANCORA ATTIVA LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.