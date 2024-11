Vendée Globe 2024 Pedote è ventiduesimo in vista di Capo Finisterre | sarà il primo grande test del giro del mondo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Prima notte alle spalle per Giancarlo(Prysmian), unico italiano in gara nella, ildelin barca a vela, senza scalo e senza assistenza. Il favorito della vigilia, Charlie Dalin (MACIF Santé Prevoyance) sta mantenendo fede alle aspettative ed è ina alla flotta di 40 imbarcazioni che si stanno dirigendo verso ildella, il famigeratonell’area nord-occidentale della Spagna. “È la prima vera sfida sportiva del percorso”, ha affermato Basile Rochut, consulente meteorologico della regata.E lo sa bene anche: “Prima notte a bordo di Prysmian. Prima notte alle spalle, non è stata semplice, ci sono stati incroci tra noi concorrenti e c’erano un bel po’ di pescatori. Però ce la siamo messi dietro. Direzione, cimolta aria, bisognerà fare attenzione perché potrebbero esserci danni visto che le raffiche saranno forti.