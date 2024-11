Gaeta.it - Una dolce iniziativa: la pasticceria Lolelì a Torino per aiutare la figlia con autismo

Facebook WhatsAppTwitter Amelia Montedoro ha deciso di trasformare un sogno in realtà aprendo una, dedicata a suaLorena, che vive con. Il negozio, chiamato, rappresenta non solo un’attività commerciale, ma anche uno spazio che consente a Lorena di esprimere il proprio talento in un ambiente costruito attorno alle sue esigenze. Questa storia testimonia la potenza dell’amore materno e della creatività, unendozza e sensibilità sociale.Il progetto: un sogno diventato realtàAprire unanon è una scelta casuale. Amelia ha voluto creare un luogo dove la precisione e la cura, tipiche della, possano accogliere Lorena in modo affettuoso e gratificante. La mamma spiega come il mondo dellasi basi su regole e misurazioni chiare, che possono risultare familiari e rassicuranti per chi vive con