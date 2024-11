Shaila? Cosa è davvero Grande Fratello bufera su Lorenzo Chiama Helena e in intimità viene fuori la verità

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Una chiacchierata altraSpolverato edPrestes ha incuriosito, e non poco, il pubblico a casa. Il filmato è stato pubblicato sul social X e in tanti hanato l’atteggiamento di Spolverato nei confronti della sua ”ex amica speciale”. Prima dell’incontro traed, l’inquilino della casa è stato intercettato mentre pronunciava una frase sulla Prestes. Frase che, ovviamente, ha scatenato l’ira del pubblico.“L’ennesima ragazza che si scioglie per me.vede in me un idolo, un Dio”, ha dettoriferendosi ad, che per lui aveva provato un certo sentimento prima del suo avvicinamento aGatta. Come detto, sui social Spolverato è stato letteralmente massacrato con commenti del tenore: “Ma veramente, vola basso. anche meno. please”, o “”Pallone gonfiato”.