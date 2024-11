Iltempo.it - Sentenza pronta: oggi si decide sul rientro dei migranti dal Cpr in Albania

Promette di trascinarsi ancora a lungo la questione giudiziaria relativa al trattenimento deinei centri italiani in. «C'è stato un pronunciamento unanime di tutte le comunità di giuristi, dall'Unione delle camere penali all'associazione dei professori di diritto dell'Unione europea per dire che sulla supremazia del diritto europeo non ci si può fare nulla». Affermazioni pronunciate ieri da Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica (corrente delle toghe rosse) e una tra le toghe del Tribunale di Roma che lo scorso 18 ottobre non ha convalidato il trattenimento di alcuni richiedenti asilo portati nelle strutture albanesi. È lei stessa a precisare durante l'apertura della seconda giornata dell'evento «Md fa sessanta» che questa è «la prima apparizione in pubblico dopo la tempesta dei provvedimenti del Tribunale di Roma».