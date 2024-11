Scholz | Germania non avrà armi nucleari

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

0.59 Il cancelliere Olafsi è detto "assolutamente convinto" che lanon debba dotarsi di. Lo ha affermato in un'intervista in un talksshow su Ard. Sulla guerra in Ucraina, il Cancelliere ha assicurato che "presto" parlerà "con il presidente russo". Ha poi annunciato che correrà come candidato principale della SPD alle prossime elezioni aggiungendo di non sentirsi responsabile della rottura della coalizione di governo.Musk "mi ha definito uno stupido? Un insulto che mi nobilita", ha detto.