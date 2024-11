Gaeta.it - Riflessioni sul 25esimo anniversario del crollo di Viale Giotto a Foggia

Ildel drammaticodella palazzina inrappresenta un momento di profondo dolore e riflessione per la città e per le famiglie delle 67 vittime. L'evento, avvenuto l'11 novembre 1999, ha segnato la comunità, richiamando l'attenzione sulla necessità di ricordare e di mantenere viva la memoria di quei tragici eventi. Gli interventi del procuratore Ludovico Vaccaro e delle autorità locali hanno messo in luce l'importanza della commemorazione e del dovere di trasmettere la memoria alle future generazioni.Il: dinamiche e responsabilitàIldella palazzina di, situata al civico 120, è stato causato da gravi errori nella progettazione e nell'utilizzo di materiali scadenti. L'edificio a sei piani, in quel tragico giorno, si è abbattuto, causando una strage che avrebbe potuto essere evitata.