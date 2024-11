Superguidatv.it - Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 10 novembre 2024 | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera, domenica 10, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 41, 42 e 43 trasmessi da Canale 5 in.Gara rivela a Gulcemal il suo vero nome. Gli confessa perciò di chiamarsi Firuze e di essere la madre di Deva. Profondamente ferito, Gulcemal le offre del denaro e la caccia di casa.Gulendam scopre che Mert non stava pianificando una fuga in solitaria, ma la stava organizzando per entrambi. Nel frattempo, Gulcemal e Deva trascorrono la notte insieme.Gulcemal chiede a Zafer di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta lì, le chiede se gli abbia mai voluto bene e quando lei risponde di no, si lascia cadere nel vuoto.