Liberoquotidiano.it - Patto per il turismo, un piano strategico per tutelare il settore

Nel 2023, ilitaliano ha registrato una spesa complessiva record di 155 miliardi, un imche si traduce in un incremento totale di circa 368 miliardi di valore aggiunto, corrispondenti a quasi il 18% del Pil, considerando il valore economico generato direttamente e indirettamente, con rilevanti effetti negli investimenti e nell'occupazione. E anche il 2024 si sta rivelando un anno dall'ottima performance turistica, in linea con l'andamento dello scorso anno. Le prime evidenze su dati provvisori Istat suggeriscono anche una lieve crescita, compresa tra l'1% e il 2%, sui 447 milioni di presenze del 2023. E il prossimo anno ci sarà la spinta del Giubileo, con oltre 35 milioni di arrivi previsti a Roma e una spesa turistica calcolata in 16,7 miliardi (+81,5%), con un giro di affari solo nella Capitale compreso tra i 4 e i 4,5 miliardi.