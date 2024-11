Ilfogliettone.it - Nuova Mission impossible per Tom Cruise, arriva “The Final Reckoning”

Il mondo del cinema è in fermento con l'arrivo del teaser trailer di "The", l'ottavo capitolo della saga "". Dal 1996, Tominterpreta e produce la serie, vestendo i panni del leggendario agente Ethan Hunt. Questo nuovo film, che uscirà prossimamente al cinema, è la seconda parte di "- Dead- Parte uno", rilasciato nel 2023. Christopher McQuarrie, regista di successo e già noto per aver diretto i precedenti capitoli della saga, è tornato a dirigere anche quest'ultima avventura.Il cast stellareOltre a Tom, il film vanta un cast eccezionale, tra cui Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt.