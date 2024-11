Gamberorosso.it - Non è un paese per single: al supermercato la spesa costa il doppio di quella di una coppia

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

I veri eroi nazionali, oggi, sono i. Un 53% in più da sborsare ogni mese non è cosa da poco: l’analisi Coldiretti (basata sui dati Istat) parla di 337 euro spesi in media rispetto ai 220 di una famiglia di tre persone. La ricerca è stata pubblicata in occasione delDay, che si festeggia l'11 novembre insieme a San Martino, ma dovremmo ricordarcene ogni giorno: pensiamo cosa significhi pagare un affitto o un mutuo interamente soli, magari in una grande città come Roma, Milano o Napoli dove il mercato immobiliare è una vera giungla. Immaginiamo di non avere nessuno con cui condividere bollette e spese extra: a tutto questo si aggiunge laal, che con i suoi maxi-formati famiglia è tutt’altro che conveniente per chi vive solo.I formati famiglia che non aiutano iIl costo della vita è quasi raddoppiato e oggi sono 8.