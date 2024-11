Tvplay.it - Napoli, che danno per Conte: la storia si ripete, è chiaro ormai a tutti

Finisce in parità il big match di San Siro tra Inter e. A segno i centrocampisti, una rete a testa per McTominay e Calhanoglu.Il posticipo della dodicesima giornata di serie A tra Inter eè terminato sul risultato di 1 a 1. Un match che ha visto gli azzurri attuare un gioco sulla carta difensivo, ma che faceva male sulle ripartenze e ilè passato grazie allo scozzese McTominay, abile a insaccare una rete sullo stile del calcetto, a due passi dalla porta dopo un corner., tegola per(Lapresse) TvPlayA fine primo tempo ha risposto Calhanoglu con una grande rete sul quale Meret aveva comunque qualche responsabilità, nella ripresa il turco ha sbagliato però un calcio di rigore sprecando la rete del vantaggio. Finisce in parità con i nerazzurri che sono quelli con più rimpianti anche se nel finale Simeone ha sfiorato l’incredibile beffa mandando la palla alta di pochissimi centimetri.