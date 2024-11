Lanazione.it - Mozione trasporto solidale, l’intervento di Lista di Comunità a Bibbiena

Arezzo, 11 novembre 2024 –didi«In occasione del Consiglio Comunale del 28 ottobre abbiamo presentato una, ispirata al “” attivo nel Comune di Pratovecchio-Stia, per affrontare alcune difficoltà riscontrate nelle aree decentrate del nostro comune, ed emerse per esempio negli incontri di conoscenza con ladi Serravalle. Questa iniziativa avrebbe potuto rappresentare un importante supporto, in particolare per anziani e persone non automunite che, pur non trovandosi in condizioni di fragilità o non autosufficienza, dipendono attualmente da aiuti esterni per attività essenziali come recarsi dal medico, in farmacia o presso uffici pubblici. L’obiettivo era quello di istituire un servizio disemplice e programmato, con orari fissi e economicamente sostenibile per gli utenti (magari anche gratuito se le risorse reperite lo avessero permesso), in grado di collegare queste località con i centri principali di Partina, Soci e, in cui sono presenti appunto servizi essenziali come gli ambulatori dei medici di base e gli uffici comunali.