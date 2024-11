Liberoquotidiano.it - Migranti: Pd, 'da governo figura barbina, accordo crudele che spreca risorse pubbliche'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Ancora unada parte delche dimostra che con le forzature e con i trucchetti per aggirare la legge non si va da nessuna parte. L'unico effetto è quello di condannare persone esauste, che arrivano in Europa per scappare da violenze e discriminazioni, a nuovi viaggi e trasferimenti estenuanti. Una sceltae vergognosa che sta peraltro determinando danni enormi al bilancio dello stato”. Così la responsabile nazionale giustizia del Pd, la deputata democratica, Debora Serracchiani che aggiunge: “Il tribunale di Roma ha applicato la legge in modo impeccabile che non può prescindere dalla normativa europea”.