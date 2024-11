Meloni | obiettivo crescitanon consenso

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

12.02 "Risorse concentrate su alcune priorità tenendo i conti in ordine".Così la premierdifende la Manovra, incontrando i sindacati a Palazzo Chigi. "Ereditiamo debiti come macigni. Puntiamo alla crescita, non al". "Coinvolgiamo banche e assicurazioni per finanziare misure. Quando invece si sostenevano,nessuno invocava la rivolta sociale", sottolinea. Reso "strutturale il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef. Interverremo ancora, ma dipenderà anche da risorse che verranno da concordato preventivo".