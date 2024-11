Gamberorosso.it - McDonald's apre a San Giovanni in Persiceto: "Hanno vinto loro. Non siamo riusciti a farci capire". Intervista a Franco Cimini

«Il mondo non si ferma, e non saremo certo noi a fermarlo» dice, uno dei più importanti e famosi osti d'Italia (tre Gamberi, il massimo riconoscimento per le trattorie, nella guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso). La sua Antica Osteria del Mirasole con Locanda ha trasformato un borgo emiliano di 30mila anime in meta di pellegrinaggio: sono tantissimi che vengono qui per provare la sua cucina golosissima e rinfrancante, ma anche precisa, colta, molto pensata. Tanto da inserire questo comune nelle coordinate gastronomiche imperdibili. Lo stesso luogo che si appresta ad accogliere il suo primo Mc Donald's, il diciassettesimo della provincia di Bologna; appena fuori dal centro, in una posizione strategica vicino all'ospedale, in un'area dove ci sono altre attività (anche un Conad di 20mila metri quadrati) a un paio di chilometri dal Mirasole, collegata con il centro da una ciclabile.