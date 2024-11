Ilgiorno.it - Lotto, a Cassano d’Adda vinta una quaterna da 109mila euro

Milano, 11 novembre 2024 – La dea bendata ha baciato, in provincia di Milano. Un fortunato appassionato dei 90 numeri, con una giocata di appena 10, si è infatti portato a casa la bella vincita di quasi 109.000. Curioso il fatto che i 10siano stati puntati tutti sullae non anche sulle sorti minori. Lache ha regalato la ricca vincita è stata centrata sulla ruota di Torino con i numeri 24-46-50-71. Intanto, prosegue la caccia al Jackpot con il SuperEna, che è andata a vuoto anche sabato scorso, 9 novembre. Il Montepremi disponibile per il prossimo 6 è di 30 milioni. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89 milione 200mila dicon una giocata da tre