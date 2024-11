Gqitalia.it - L'orario giusto in cui andare a dormire per avere più energia

A che oraè una domanda sensata, e non solo quando capita di doversi svegliare la mattina all'alba: premettendo che 7-8 ore di sonno sono fondamentali - il che impone ragionamenti anche in base a quando si punta la sveglia - c'è infatti la questione fondamentale dei ritmi circadiani. In particolare: «Quando si avvicina il buio, il nostro metabolismo comincia a rallentare, entrando in una fase di riposo e rigenerazione che coincide con l'innalzamento della melatonina, a partire dalle 21», spiega il biohacker Stefano Santori. «Per ottenere il massimo dal riposo occorre quindi non coricarsi prestissimo, ma neanche troppo tardi perché diversamente si rischia di sballare l'intero meccanismo. Diversi studi, per esempio, hanno correlato l'abitudine dia letto dopo le 23 a un maggior rischio di incorrere in malattie cardiache nel lungo periodo».