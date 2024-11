Iodonna.it - L'evento di shopping più atteso prima del Black Friday

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Buon Single’s Day 2024! Oggi, 11 novembre, è il giorno dei single. Una ricorrenza nata in Cina per celebrare la vita di chi decide di non avere un partner accanto che, negli anni, si è trasformata in un’occasione imperdibile per gli appassionati di. Nel corso della giornata, infatti, si possono fare acqusti (molto spesso online) a prezzi ribassati. Al punto che il Single’s Day è diventato l’dipiùdel. Single e felici: i consigli per imparare a stare bene con se stesse X Leggi anche › Giornata Mondiale dei Single: come stanno veramente le persone che vivono sole? Single’s Day 2024: cosa si festeggia oggi, le offerteLa giornata dei single ha origini cinesi: è stata la Cina, infatti, a voler dedicare una giornata alle persone single.