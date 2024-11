Leggioggi.it - Legge 104: le novità in arrivo da gennaio 2025

Dal 1°arrivano importanti modifiche alla104. Approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri numero 77 del 15 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta ufficiale del 14 maggio 2024 il Decreto legislativo 3 maggio 2024, numero 62 rappresenta l’ultimo decreto attuativo delladelega in materia di disabilità (22 dicembre 2021, numero 227).Il provvedimento, ribattezzato Decreto Disabilità, è “il cuore della riforma, che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità” e “introduce il Progetto di vita, come strumento di accompagnamento nella vita delle persone”, stando alle parole del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, pubblicate sul portale “disabilita.governo.it”.La riforma, in vigore dal 30 giugno 2024, opera in attuazione del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.